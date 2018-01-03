Türk Hava Yollarının Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yapan TK 1923 sefer sayılı İstanbul-Basel seferini yapan Airbus 321 tipi uçağı, ineceği meydandaki olumsuz hava koşulları nedeniyle Milano’ya indi. Uçakta 189 yolcu olduğu öğrenildi. 