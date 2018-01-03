Türk Hava Yollarının Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yapan TK 1923 sefer sayılı İstanbul-Basel seferini yapan Airbus 321 tipi uçağı, ineceği meydandaki olumsuz hava koşulları nedeniyle Milano’ya indi. Uçakta 189 yolcu olduğu öğrenildi.
THY'nin Basel uçağı Milano'ya iniş yaptı
03.01.2018 - 15:49 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Basel seferini yapan uçağı, meydandaki olumsuz hava koşulları nedeniyle Milano’ya iniş yaptı.
Etiketler : basel,milano,thy,uçak,
533161 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533161.aspx
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