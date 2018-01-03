Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Gazipaşa Güney Jandarma Komutanlığı görevlileri Güney Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yol kontrol ve arama sırasında E.T.’ye ait çuval içerisinde arama yaptı. Aramada, bin 50 paket kaçak sigara ele geçirilirken, E.T. hakkında adli işlem yapıldı.