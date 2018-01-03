Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Gazipaşa Güney Jandarma Komutanlığı görevlileri Güney Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yol kontrol ve arama sırasında E.T.’ye ait çuval içerisinde arama yaptı. Aramada, bin 50 paket kaçak sigara ele geçirilirken, E.T. hakkında adli işlem yapıldı.
Antalya’da kaçak sigara operasyonu
03.01.2018 - 16:10 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 16:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yol uygulaması yapan jandarma görevlileri bir çuval içerisinde bin 50 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Etiketler : Antalya,kaçak sigara,
533165 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533165.aspx
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