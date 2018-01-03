Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Yeni Mahalle 5115 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriyeli mülteci bir ailenin yaşadığı iki katlı binanın giriş katında bulunan bir evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa bir sürede büyüyen alevleri fark eden evdeki Suriyeli mülteciler kendini dışarıya atarken evde bulunan 4 yaşındaki bir erkek çocuğunun kendini evin banyosuna kilitlediği ve üst katta yaşayan ailenin çocuğunun da evinde mahsur kaldığı öğrenildi.



Yangını gören çevredeki vatandaşlar tarafından hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa bir süre sonra itfaiye ekipleri bir yandan yangını kontrol altına çalışmaya çalışırken öte yandan da evler içerisinde mahsur kalan çocukları kurtarmak için çalışma başlattı. Dumanlar arasında evlere giren itfaiyeciler tarafından 2 çocuk da kurtarılarak dışarıya çıkarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen çocuklar sağlık ekipleri tarafından Gebze Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından itfaiye ekipleri tarafından yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. Gebze Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 çocuğun sağlı durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkma sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.