Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ta çeşmelerini açan vatandaşlar çamurlu su karşısında şaşkına döndü. Zonguldak Belediyesi eleştirilerin hedefi oldu. Vatandaşlar, simsiyah akan su ile adeta şaşkına döndü. Türkiye’nin en pahalı suyunu içtiklerini söyleyen vatandaşlar şehir şebekesinden akan çamurlu suyu gösterip tepkilerini dile getirdiler. Çamur akan çeşmenin başında saatlerce bekleye vatandaşlar buna rağmen çamurlu suyun akmaya devam ettiğini ifade ettiler.

Belediyeye çağrıda bulunan vatandaşlar, "Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyoruz. Ama çeşmelerden adeta çamur akıyor. Dakikalarca çamurun akıp temiz suyun gelmesini bekledik ama yine de çamur aktı. Yetkililer bir an önce gerekeni yapmalı" diye tepkilerini dile getirdiler.

