Önceki gün Ataşehir’de bir sürücü aracı ile merdivenleri inerken görüntülenmişti. Yürekleri ağza getiren kamyonetin sürücüsü Gayrettepe Sivil Trafik ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Yakalandıktan sonra Ataşehir Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi’ne getirilen sürücü Sinan Human, “Bilmeyerek girdiğim için merdivenleri kullandım” dedi. İfadesi alınan Sinan Human’a trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten işlem yapıldı.
Aracıyla merdivenlerden inen sürücü gözaltına alındı
03.01.2018 - 17:25 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Ataşehir’de aracı ile merdivenlerden inen sürücü, polis tarafından gözaltına alındı. Aracın sürücüsü, ''Bilmeyerek girdiğim için merdivenleri kullandım'' dedi.
Etiketler : Sinan Human,ataşehir,merdiven,
533193 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533193.aspx
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