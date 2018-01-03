Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde S.A isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgi aldı. Fiziki takip sonucu dün Şehit Barış Akay Caddesi üzerinde yakalandı. Şüphelinin motosikleti ve ikametinde yapılan aramalarda da 111 adet ecstacy hap, satışa hazır kilitli poşetler içerisinde skank ve esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca şahsın suçtan elde ettiği değerlendirilen bir miktar paraya da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde hakim karşısına çıkan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.