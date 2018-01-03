Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Elbeyli köyü Hesbekli mevkiinde meydana geldi. Bugün saat 14.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Hesbekli mevkiinde Hüseyin Arı'ya ait ağıldan 60 adet koyun çaldı. Kimsenin olmadığı bir saatte ağıla gelen hırsızlar, 60 koyunu çalarak kayıplara karıştı. Akşam saatlerinde ağıla giden Arı, koyunların ağılda olmadığını fark ederek durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelerek inceleme başlatan jandarma zanlıların peşine düştü.