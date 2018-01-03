Olay Elbeyli köyü Hesbekli mevkiinde meydana geldi. Bugün saat 14.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Hesbekli mevkiinde Hüseyin Arı'ya ait ağıldan 60 adet koyun çaldı. Kimsenin olmadığı bir saatte ağıla gelen hırsızlar, 60 koyunu çalarak kayıplara karıştı. Akşam saatlerinde ağıla giden Arı, koyunların ağılda olmadığını fark ederek durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelerek inceleme başlatan jandarma zanlıların peşine düştü.
İznik'te 60 küçük baş hayvan çalındı
03.01.2018 - 18:04 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İznik ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce 60 küçük baş hayvan çalındı.
Etiketler : İznik,
533205 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533205.aspx
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