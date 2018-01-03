Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesindeki Doğankent mevkiinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, mahallede bulunan çocuk parkı yakınlarında bıçakla ağır yaralanmış Suriye uyruklu bir kişiyle karşılaşınca durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Üzerinden kimlik çıkmayan Suriyeli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis her yerde kimliği belirsiz katil ya da katil zanlılarını arıyor.
Adana'da bıçaklı saldırı: 1 ölü
03.01.2018 - 18:06 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 18:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da bir Suriyeli, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesindeki Doğankent mevkiinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, mahallede bulunan çocuk parkı yakınlarında bıçakla ağır yaralanmış Suriye uyruklu bir kişiyle karşılaşınca durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Üzerinden kimlik çıkmayan Suriyeli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler : Adana,bıçaklama,
533206 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533206.aspx
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