Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz’de gece saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini açıkladı. Hatay Valiliğinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ise, gece ve yarın Doğu Akdeniz’de havanın sağanak, gök gürültülü sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı olacağı, yağışların Adana geneli ile Hatay kıyı kesimleri ve Osmaniye civarında etkili olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, rüzgar ve fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara vatandaşların ve deniz ulaşımında ise balıkçıların, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.