Alanya'da sabaha karşı başlayan gün içinde etkisini sürdüren yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde Alanya’ya bağlı Okurcalar Mahallesi’nde denizin yaklaşık 300 metre açığında dev hortum oluştu. Yaklaşık 4 dakika süren hortumlar kıyıya yaklaşmadan kayboldu. Bölgede yağmur etkisini sürdürürken, Alanya Metroloji Müdürlüğü yetkilileri ise şiddetli rüzgar nedeniyle bölgede başka hortumların oluşma ihtimalinin olacağını söyledi.
Alanya'da denizde hortum oluştu
03.01.2018 - 19:28 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 19:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar sonrası denizde dev hortum oluştu.
Etiketler : Alanya,
533228 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533228.aspx
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