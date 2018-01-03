Alanya'da sabaha karşı başlayan gün içinde etkisini sürdüren yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde Alanya’ya bağlı Okurcalar Mahallesi’nde denizin yaklaşık 300 metre açığında dev hortum oluştu. Yaklaşık 4 dakika süren hortumlar kıyıya yaklaşmadan kayboldu. Bölgede yağmur etkisini sürdürürken, Alanya Metroloji Müdürlüğü yetkilileri ise şiddetli rüzgar nedeniyle bölgede başka hortumların oluşma ihtimalinin olacağını söyledi. 