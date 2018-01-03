Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında esnaf ve askerlerin bulunduğu 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bartın, İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Manisa'daki adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla, 1'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.