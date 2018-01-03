Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'da yanında bebeği bulunan eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.P., ifadesini ardından serbest bırakıldı.

TEKMELEDİĞİ KARISI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dün eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.P, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, şiddet gören Y.P.'nin ise eşinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

EMNİYET AÇIKLADI: SORUŞTURMA SÜRÜYOR

A.P.'nin eşinin yavaş yürümesi yüzünden aralarında tartışma çıktığını ve darp etiğini belirtildiği kaydedilirken, Emniyet'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde 02.01.2018 günü 10.20 sıralarında gerçekleştikten sonra görsel ve yazılı basına yansıyan darp olayıyla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerince gerekli çalışma yapılmıştır. Yapılan incelemede, eşi olduğu öğrenilen kadını darp eden A.P. isimli şahıs 03.01.2018 günü 12.00 sıralarında yapılan operasyonla Arıtoprak Mahallesinde yakalanmıştır. Şahısla yapılan görüşmede; sabah eşiyle hasteneye 2 aylık bebekleri N.P.'yi getirdiklerini, annenin rahatsızlığıyla ilgili olarak diğer binaya geçecekleri esnada annenin yavaş yürümesinden dolayı aralarında tartışma çıktığını ve bu esnada tekme ve darp olayının geliştiğini beyan etmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."