Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 20.30 sıralarında Kadıköy Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Tekoşin İbrahimoğlu isimli bir kadın sahilde gezdiği sırada çantasını yere bırakıp kıyıda bulunan kayalıklara çıkarak kendisini denize attı. Sahilde yürüyen vatandaşlar, çırpınan bir kadın görünce denize atlayarak kurtardı. Vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası kadın Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadının denize atladığını gören bir vatandaş, “Biz buradaydık, burada bir abi duruyordu, bizi çağırdı. Gelin bir kadın kendimi atacağım, diyerek çantayı bırakarak suya atladı. Vatandaşlara seslendik yüzme bilen var mı, diye sorduk. Sonra su kıyıya doğru vurunca vatandaşlarla birlikte alarak kayalara doğru çıkardık” dedi.

Olayı gören başka bir vatandaş ise, “Bir abi bağırıyordu, biz de yardıma geldik, bir tanesi geldi ve çıkardı. Yardım edin kadın boğuluyor, diye bağırıyordu, biz de yardıma geldik. Vatandaşın bir tanesi suya atlayarak denizden çıkardı” diye konuştu.