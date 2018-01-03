Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 22.00 sıralarında TEM otoyolu Mahmutbey Gişeler’de çıktı. Edinilen bilgiye göre, özel bir şirkete ait kargo tırı Mahmutbey Gişeleri’ni geçtikten sonra teknik aksamda meydana gelen arıza nedeniyle yanmaya başladı. Araçtan duman çıktığını gören tır şoförü, aniden durarak araçtan aşağıya inip yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Yangın sırasında yoldan geçen diğer sürücüler durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 40 dakika süren çalışma sonrasında yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Kargo firmasına ait tırın kupa bölümü kullanılmaz hale gelirken, müşterilere götürülmek üzere aracın dorsesinde bulunan ürünlerde herhangi bir yanma söz konusu olmadığı tespit edildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.