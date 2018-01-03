Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada av tüfeği ile kavgaya karışanların üzerine rastgele ateş açılması soncunu 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Tatvan ve Bitlis’teki hastanelerde tedavi altına alınırken, polis olaya karıştığı tespit edilen bir kişiyi elindeki av tüfeği ile yakalayarak gözaltına aldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.
Tatvan’da silahlı kavga: 3 yaralı
03.01.2018 - 23:38 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis’in Tatvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada av tüfeği ile kavgaya karışanların üzerine rastgele ateş açılması soncunu 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Tatvan ve Bitlis’teki hastanelerde tedavi altına alınırken, polis olaya karıştığı tespit edilen bir kişiyi elindeki av tüfeği ile yakalayarak gözaltına aldı.
Etiketler : Bitlis,
533274 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533274.aspx
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