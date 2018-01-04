Ege Denizi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre depremin merkez üssü Ege Denizi açıkları olarak belirtilirken depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü. Saat 00.22'de yerin 15.2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Ege Denizi'nde korkutan deprem
04.01.2018 - 00:48 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 00:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Ege Denizi açıklarında saat 00:22'de bir deprem kaydedildi.
Etiketler : deprem,ege denizi,son dakika,
533283 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533283.aspx
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