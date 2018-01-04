Paradigma Yayınları’nın kurucusu Arslan’ın, Marmara İlahiyat Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın katıldı.
Hüsamettin Arslan, son yolculuğuna uğurlandı
04.01.2018 - 07:36 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 07:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden sosyolog-yazar ve toplum felsefecisi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan dün son yolculuğuna uğurlandı.
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