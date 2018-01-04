Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “Oto tamircisi İbrahim Tetik'in bel ve sırt ağrısı olan insanlara kendi yaptığı bir düzenekte tedavi yaptığı haberi üzerine müdürlüğümüz denetim ekiplerince işyerinde olağanüstü denetim yapılmıştır. Müdürlüğümüz tarafından yasal işlem başlatılmak üzere çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımız böyle yanlış ve bilinçsiz uygulamalara itimat etmemeli. Bu uygulamaların geriye dönüşü olmayan ciddi hasarlara yol açabileceği unutulmamalı. Tedavi planı ve uygulaması bu konuda eğitim almış kişilerce yapılmalıdır" denildi.