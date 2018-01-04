Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi 106. Sokak'taki evlerine giden Muharrem E. (51), Ayhan S. (56) ve Özkan Ç. (39), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 acil servis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Muharrem E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan, Özkan Ç. Tekirdağ Devlet Hastanesine, Ayhan S., ise Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinde inceleme yaparak, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.