Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi Aziz Mahmut Efendi Sokak içerisinde bir binanın 4’üncü katındaki ikamette saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eve geldiğinde karısını bir erkekle yakaladığı öne sürülen M.A. çılgına döndü. Karısı B.A ve yanındaki Mehmet Çütçü’yü bıçakladı. B.A. ve Çütçü yaralı halde evden çıktı. B.A. kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti.

Güvenlik görevlisi olarak çalışan Mahmut Çütçü ise, sokakta yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çütçü, ambulansla kaldırıldığı Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, M.A.’yı yakalamak için harekete geçti.

'AMBULANS ÇAĞIR ABİ'

Bir görgü tanığı "Burada bir kadın müşteriye sebze veriyordum. Çocuk gömleği yırtık, atleti dağılmış bir şekilde koşa koşa geliyordu. Park halindeki arabaya çarptı, yere düştü. Bir de kadın varmış, o da o tarafa doğru hastaneye gitmiş. Çocuğa ambulans çağırayım mı dedim. 'Çağır abi' dedi. Telefon ettim ambulans geldi ve çocuğu alıp aldı gitti." dedi.