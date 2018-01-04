Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Dünyada sadece ülkemizde bulunan yaban koyunu türünün neslini korumak için Orman ve Su İşleri Bakanlığı çalışmalarını hızlandırdı. Ülkemizin simgesel bir hayvan türü olan anadolu yaban koyunu üretim ve yerleştirme faaliyetleri Konya, Ankara ve Afyonkarahisar’da devam ediyor. Hayvanların son kaldığı yer olan Konya-Bozdağ’da 35 bin dekarlık üretme istasyonunda yaklaşık 550 adet, Ankara-Nallıhan Üretme İstasyonunda ve Afyonkarahisar-Şuhut Üretme İstasyonu’nda ise 110 adet bulunuyor. Bu istasyonlarda üretilen yaban koyunları uygun alanlarda tabiata bırakılarak, türün neslinin devam ettirilmesi sağlanıyor.

TAKİP EDİLİYOR

Bu 3 istasyonda yapılan üretim çalışmalarıyla tabiata yerleştirilen koyunlar, bölgeye uyum sağlamaları için düzenli olarak takip ediliyor. Yaban koyunlarının envanterinde bu yıl ilk defa dronedan faydalanıldı. Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda drone ile yapılan çalışmalarda, koyunların genel durumunun iyi olduğu gözlendi.