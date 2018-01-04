Beyoğlu Gümüşsuyu Ülker Sokak'ta bir apartmanın giriş katındaki dairenin banyosunda bir polis memuru ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Beyoğlu'nda bir polis evinde ölü bulundu
04.01.2018 - 11:02 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu'nda bir polis evinde ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sürüyor.
Beyoğlu Gümüşsuyu Ülker Sokak'ta bir apartmanın giriş katındaki dairenin banyosunda bir polis memuru ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler : beyoğlu,polis,haberler,
533404 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533404.aspx
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