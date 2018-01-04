Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz caddesinde bulunan otelde 4 gündür kayıp olduğu belirlenen 38 yaşındaki Yunus Emre B., akşam saatlerinde önce fare zehri içerek intihar etmek istedi. Yunus Emre B, daha sonra ise kaldığı 5 katlı otelin çatısına çıkarak, kendisini aşağıya bıraktı. Beton zemine çakılan şahıs, olayı fark eden vatandaşlar ve otel görevlileri tarafından bulundu. Ağır yaralanan şahıs, 112 sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Ersin Arslan Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Yunus Emre B.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken, şahsın ailevi problemlerin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.