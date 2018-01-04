Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı’nda bugün, yoğun sis sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanmıştı. Görüş mesafesinde aksamalar yaşanınca Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 04.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Sisin dağılmasıyla birlikte yetkililer boğazı yeniden transit gemi geçişlerine açtı. Ancak, Çanakkale Boğazı, bu kez de doğalgaz tankerinin geçişi sebebiyle kuzeyden güneye saat 14.30'a kadar kapalı kalacak.