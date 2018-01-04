Çanakkale Boğazı’nda bugün, yoğun sis sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanmıştı. Görüş mesafesinde aksamalar yaşanınca Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 04.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Sisin dağılmasıyla birlikte yetkililer boğazı yeniden transit gemi geçişlerine açtı. Ancak, Çanakkale Boğazı, bu kez de doğalgaz tankerinin geçişi sebebiyle kuzeyden güneye saat 14.30'a kadar kapalı kalacak.
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı
04.01.2018 - 12:00 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sis sebebiyle çift taraflı olarak trafiğe kapatılan Çanakkale Boğazı tekrar açıldı.
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