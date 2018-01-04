Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, Ahmet Bayar hayatını kaybetti, A.B., Ş.B., ve A.B. yaralandı. Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.