Olay, Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, Ahmet Bayar hayatını kaybetti, A.B., Ş.B., ve A.B. yaralandı. Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin’de iki grup birbirine girdi, 1 ölü 3 de yaralı var
04.01.2018 - 14:16 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Artuklu ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Etiketler : mardin,kavga,haberler,ölü,
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