Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Kalecik ilçesinin belediye başkanı Filiz Ulusoy, makam aracının karıştığı trafik kazasında hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulusoy'un da içinde bulunduğu Ahmet Karakuş yönetimindekimakam aracı, Akyurt ilçesi Şehitler Çeşmesi mevkisinde "U" dönüşü yapan Ömer Ş.'nin kullandığı TIR'la çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan Ulusoy, ambulansla götürüldüğü Akyurt Devlet Hastanesinde yapılan ilk kontrolünün ardından detaylı tetkikler için Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bu arada, olay sonrası kaçan TIR sürücüsü ise jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu için ehliyetsiz şekilde araç kullandığı belirtildi.

Makam aracı sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.