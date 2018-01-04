Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, bindiği 01 T 1733 plakalı taksinin sürücüsünün boğazını kesip, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra narenciye bahçesine kaçan özel güvenlik görevlisi Fuat D. özel harekat polisinin de katıldığı operasyonla yakalandı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fuat D., cezaevine gönderildi.
OLAY YERİNDEN FOTOĞRAFLAR VE HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN
Taksicinin katil zanlısı tutuklandı
04.01.2018 - 14:19 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da bir taksicinin boğazını kesip, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan katil zanlısı tutuklandı.
Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, bindiği 01 T 1733 plakalı taksinin sürücüsünün boğazını kesip, 15 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra narenciye bahçesine kaçan özel güvenlik görevlisi Fuat D. özel harekat polisinin de katıldığı operasyonla yakalandı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fuat D., cezaevine gönderildi.
Etiketler : adana,cinayet,taksici,
533484 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533484.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER