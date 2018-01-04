Ayrıntılar geliyor...
Adana Valiliği'nden hayati uyarı: Çocuklarınızı erken alın
04.01.2018 - 15:43 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana Valiliği'nin talimatıyla sabah saatlerinden itibaren devam eden yağışın sele dönme riski göz önüne alınarak okulların yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almalarını istedi...
Etiketler : adana,Adana Valiliği,yağmur,haberler,valilik,
533505 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533505.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER