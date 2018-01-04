Keşan Belediyesi Balık Pazarında mezgit 40 TL’den satışa sunulurken vatandaşlar, fiyatın yüksekliğinden dert yandı. Fiyatı 20 TL’ye kadar yükselen hamisinin ardından mezgit de fiyatı ile cep yaktı. Vatandaşlar tezgahlarda yazan fiyatı görünce şaşkınlığını gizleyemezken, balıkçı esnafı fiyatın önümüzdeki günlerde düşeceğini söyledi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde mezgit 30 TL’den satılıyordu.
Mezgit fiyatları et ile yarıştı
04.01.2018 - 16:39 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’nin Keşan ilçesinde mezgit et fiyatlarıyla yarışıyor.
Etiketler : mezgit,mezgit fiyatları,
533511 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533511.aspx
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