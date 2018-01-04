Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keşan Belediyesi Balık Pazarında mezgit 40 TL’den satışa sunulurken vatandaşlar, fiyatın yüksekliğinden dert yandı. Fiyatı 20 TL’ye kadar yükselen hamisinin ardından mezgit de fiyatı ile cep yaktı. Vatandaşlar tezgahlarda yazan fiyatı görünce şaşkınlığını gizleyemezken, balıkçı esnafı fiyatın önümüzdeki günlerde düşeceğini söyledi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde mezgit 30 TL’den satılıyordu.