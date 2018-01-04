Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, Yeşilyurt Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın araç, ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. Açılamada, "Yapılan arama neticesinde piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL olan toplam 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş ve olayla ilgili şahıs gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir. Duyarlı vatandaşlarımızın her türlü ihbarları emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır" denildi.
Muş'ta kaçak sigara operasyonu
04.01.2018 - 17:03 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 25 bin TL olan 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Etiketler : muş,kaçak sigara,yaşam haberleri,
533518 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533518.aspx
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