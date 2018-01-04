Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, Yeşilyurt Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın araç, ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. Açılamada, "Yapılan arama neticesinde piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL olan toplam 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş ve olayla ilgili şahıs gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir. Duyarlı vatandaşlarımızın her türlü ihbarları emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır" denildi.