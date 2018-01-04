Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları istihbari ve fiziki çalışma sonucunda operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, insan kaçakçılığı organizatörü olduğu şüphesiyle, 31 yaşındaki A.Ş. ve 17 yaşındaki Y.K. polis ekiplerince fiziki takibe alındı. A.Ş.'nin kullandığı ticari aracı durdurmak isteyen polis ekipleri, A.Ş.'yi kaçmak isterken yakaladılar. Araçta yapılan aramada, 3'ü kadın, 3'ü erkek, 13'ü çocuk, toplam 19 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Ayrıca 24 can yeleği ile üç adet şambrel ele geçirildi. Diğer insan kaçakçısı şüphelisi Y.K. ise biri erkek, 3'ü kadın, 8'i çocuk toplam 12 Suriye uyruklu göçmenle birlikte yaya olarak kaçmak isterlerken yakalandı.



Polis ekipleri, 19 göçmenin bindirildiği araca; fazla yolcu taşımak, şoförün araç kullanırken telefonla konuşması, emniyet kemeri takılmaması, dur ihtarına uyulmaması ve tehlikeli araç kullanmaktan dolayı 2 bin 561 lira cezai işlem uyguladı. Ekipler, yakalanan Suriyeli 31 kaçak göçmene de 42 bin 750 lira idari para cezası kesti. Gözaltına alınarak Çeşme KOM Grup Amirliği'nde sorgulanan insan kaçakçılığı şüphelileri A.Ş. ve Y.K., yapılan işlemlerinin ardından Çeşme Adliyesine sevk edildi.

