Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu S.S. ve Y.A.'nın Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde ev tuttukları ve buradan uyuşturucu satışına başladıklarını tespit etti. Narkotik ekipleri yaptıkları takip çalışmalarında söz konusu kişilerden uyuşturucu satın almak için geldikleri ile sürülen 6 kişiyi satın aldıkları paketler halinde bonzai adlı uyuşturucu madde ile yakaladı. İfadeleri alınan 6 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, S.S. ve Y.A.'nın evlerinde yapılan aramada 148 gram satışa hazır bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S. ve Y.A., ifadeleri alındıktan sonra "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.