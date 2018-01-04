Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Yüreğir ilçesinde bulunan 3 mahallede operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı şafak vakti düzenlenen baskında, örgüt adına sokak gösterileri düzenleyip korsan gösterilerde bulunan ve örgütün propagandasını yaptıkları öne sürülen 1'i kadın 7 kişi yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçilirdi. Polis zanlıların gösteri yaparken kendilerine DEAŞ'lı süsü verdiğini ortaya çıkardı. Hatta gözaltına alınan ve DEAŞ'lı gibi sakallı olan Erkan İ.'nin ablası Ezgi İ.'nin DEAŞ üyesi olduğu ortaya çıkarken, Suriye'de çıkan bir çatışmada öldürüldüğü ileri sürüldü. Emniyete götürülen Hamdi Ç., Halime K., Yakup K., Şahin O., Hakan K., Erkan İ. ve Resul K. sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.