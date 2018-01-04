Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de, gece boyunca etkili olan yağış nedeniyle Honaz ilçesi Akbaş ve Karaçay mahallelerini birbirini bağlayan karayolunun 15'inci kilometresinde toprak kayması meydana geldi. Yola düşen kayalar nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. Yola dev kaya parçası ile toprağın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 acil servise bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma güvenlik önlemi alırken, Honaz Belediyesine bağlı ekipler, yola yığılan toprak ve taşları kaldırmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasından sonra yolu kapatan taş ve toprak yığınını temizledi. Çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan o sırada yolda herhangi bir aracın bulunmaması olası facianın önüne geçti.