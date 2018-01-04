Denizli’de, gece boyunca etkili olan yağış nedeniyle Honaz ilçesi Akbaş ve Karaçay mahallelerini birbirini bağlayan karayolunun 15'inci kilometresinde toprak kayması meydana geldi. Yola düşen kayalar nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. Yola dev kaya parçası ile toprağın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 acil servise bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma güvenlik önlemi alırken, Honaz Belediyesine bağlı ekipler, yola yığılan toprak ve taşları kaldırmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasından sonra yolu kapatan taş ve toprak yığınını temizledi. Çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan o sırada yolda herhangi bir aracın bulunmaması olası facianın önüne geçti.
Denizli'de heyelan! Trafik tek şeride düştü
04.01.2018 - 17:13 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’nin Honaz ilçesinde, yağış nedeniyle yolda heyelan meydana geldi. Yola dökülen dev kaya parçası ve toprak sebebiyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Etiketler : Denizli,heyelan,Trafik,
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