Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü’den Hanönü istikametine seyir halindeki Hakan Gündoğdu (47) yönetimindeki 06 DR 5714 plakalı otomobil, Taşköprü Mopak Mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Hakan Gündoğdu yaralandı. Yaralı sürücü Gündoğdu, olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.