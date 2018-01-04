Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de sahte içki üretimi ve kaçak içki ticareti yapıldığı ihbarı alan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kaçak ve sahte içkinin satıldığı yerleri tespit eden ekipler, il merkezinde 15, ilçelerde ise 29 büfe, gece kulübü, gibi alkollü içki satışı yapan yerlere ayrı ayrı operasyon düzenledi. Operasyonda, orijinal bandrollerin şişelere yeniden yapıştırılarak gerçek alkollü içecekmiş gibi kaçak alkollü içki satışının yapıldığı tespit edildi.Operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplamda 200 litre, yaklaşık 300 şişe kaçak alkol, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 62 adet fişek ele geçirildi.Ele geçirilen malzemeler ile ilgili 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 6 şüpheliden 2’sinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra mahkeme tarafında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

