Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 civarında belediye binasının en üst katına çıkan, maddi problemlerinin olduğunu ileri süren 24 yaşındaki M.G., demir korkuluklardan sarkarak intihar girişiminde bulundu. Çevrede önlem alan emniyetin ekiplerinin yanı sıra ambulans hazır bulunurken itfaiye ekipleri hava yastığı açarak çevredekilerin meraklı bakışları arasında gerekli önlemleri aldı. M.G. yaklaşık yarım saat süren çabalarının ardından ikna edildi. Olayla ilgili tahkikat emniyet birimleri tarafından sürdürülüyor.
Belediye binasında intihar girişimi
04.01.2018 - 18:47 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 18:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’de belediye binasının en üst katına çıkarak intihar girişimde bulunan şahıs polis ekiplerinin ikna çabalarının ardından binadan indirildi.
Etiketler : belediye binası,intihar,
533556 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533556.aspx
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