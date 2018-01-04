Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 civarında belediye binasının en üst katına çıkan, maddi problemlerinin olduğunu ileri süren 24 yaşındaki M.G., demir korkuluklardan sarkarak intihar girişiminde bulundu. Çevrede önlem alan emniyetin ekiplerinin yanı sıra ambulans hazır bulunurken itfaiye ekipleri hava yastığı açarak çevredekilerin meraklı bakışları arasında gerekli önlemleri aldı. M.G. yaklaşık yarım saat süren çabalarının ardından ikna edildi. Olayla ilgili tahkikat emniyet birimleri tarafından sürdürülüyor.