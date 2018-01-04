Valilikten yapılan açıklamada, “Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüzce, yapılan çalışmalar sonucunda 02/01/2017 günü şüphelenilen bir aracın durdurulması sonucu araç içerisinde yapılan aramada 89 paket halinde 36 kilogram 500 gram eroin ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alınmıştır” denildi.
Ağrı’da 36 buçuk kilo eroin ele geçirildi
04.01.2018 - 21:22 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 21:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’da durdurulan bir aracın içerisinde yapılan aramada 36 kilogram 500 gram eroin ele geçirildi.
Etiketler : ağrı,uyuşturucu,
533591 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533591.aspx
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