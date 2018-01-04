Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, “Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüzce, yapılan çalışmalar sonucunda 02/01/2017 günü şüphelenilen bir aracın durdurulması sonucu araç içerisinde yapılan aramada 89 paket halinde 36 kilogram 500 gram eroin ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alınmıştır” denildi.