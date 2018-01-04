Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayak yapmak için bölgeye gelen kayakseverler ise yeterli kar olmadığından farklı alternatiflere yönlendiriliyor. Yıldıztepe Kayak Merkezi’nde faaliyet gösteren bir otelin sahibi Sedat Çayır, "Kar yağışı olmadığından olumsuz etkileniyoruz. Müşterilerimiz bu durumdan dolayı mutsuzlar. Yıldıztepe'de çok güzel kayak pistlerimiz var. Tesislerimiz son derece güzel ve her ihtiyaca hitap edebiliyor. Bizler elimizden geldiği kadar müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Ancak bu sene yeterli kar yağışı olmadığından dolayı henüz sezonu açamadık. Buraya gelen kayakseverleri Ilgaz Dağı'na çıkarıyoruz. Telesiyejlerimiz de ne yazık ki çalıştırılamıyor" dedi.

Çayır, en kısa sürede karın yağmasını beklediklerini ifade ederek sezonun açılmasını umut etti.