Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlının meşhur denizcisi Piri Reis'in, 1513 tarihli dünya haritası hâla günümüze ışık tutuyor. Güney Amerika kıtasının en güney bölgelerini çizerek Antarktika'ya en yakın toprakları gösteren Piri Reis’in çizdikleri şimdi Türk bilim insanlarına yol gösterecek. 1967 yılından bu yana bölgede bilimsel çalışmalar yürüten araştırmacılarımız, yeni bir sefere hazırlanıyor. Konu hakkında bilgi veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022) hazırlandığını hatırlattı.



ÜS KURULACAK

Antarktika'da Türk bilim üssü kurmayı amaçladıklarını dile getiren Özlü, şöyle devam etti: Ulusal Kutup Bilim Programı fiziki, yer, canlı, sosyal ve beşeri bilimler olmak üzere 4 ana başlıktan oluşuyor. Fiziki bilimler kapsamında; atmosfer ve iklim araştırmaları, modelleme çalışmaları, noktasal ve hareketli gözlem sistemleri, deniz buzu süreçleri, astronomi ve astrofizik konuları incelenecek. Yer bilimleri çerçevesinde; jeodezik çalışmalar, jeomorfoloji (yüzey bilimi), volkanoloji, magmatizma-jeodinamik, deniz, göl jeolojisi ve jeofiziği, buzul çalışmaları ve sismoloji konuları araştırılacak. Canlı bilimlerinde; kutup biyoçeşitliliği, biyokimya ve biyojeokimyasal döngüler, biyoteknoloji, ekoloji ve kirlilik çalışmaları ile tıp konularında çalışılacak. Sosyal ve beşeri bilimlerde ise hukuk, uluslararası ilişkiler, çevre ve ekonomi gibi konular ele alınacak.