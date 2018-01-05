Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile Öğretmenler Bulvarı’nı bağlayan köprü sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldı. Araçların geçmekten zorlandığı yolda, bazı araçlar plakasını düşürdü. Plakasını düşüren araç sürücülerden 33 yaşındaki Onur Pirinç dizlerine kadar suya girip düşen plakasını aramaya başladığını söyledi.
Pirinç” Biz ilk başta kendi aracımızın plakasını bulmak için girdik ama 12 tane plaka bulduk. Bunların hepsini suyun içerisinde çıkarttık. Kendi aracımızın plakasını bulamadık ama 12 ayrı aracın plakasını suyun içerisinden bulduk” dedi.
Suyun altında kendi aracının plakasını ararken 12 farklı plaka buldu
05.01.2018 - 08:30 | Son Güncelleme: 05.01.2018 - 08:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da 3 gündür süren sağanak yağış nedeniyle yollar sular altına kalırken, araçlar yoldan geçmeye çalıştıkları sırada plakalarını düşürdü. Bir vatandaş ise suyun altında kendi plakasını ararken 12 farklı aracın plakasını buldu.
Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile Öğretmenler Bulvarı’nı bağlayan köprü sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldı. Araçların geçmekten zorlandığı yolda, bazı araçlar plakasını düşürdü. Plakasını düşüren araç sürücülerden 33 yaşındaki Onur Pirinç dizlerine kadar suya girip düşen plakasını aramaya başladığını söyledi.
Etiketler : adana,kayıp plaka,
533693 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533693.aspx
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