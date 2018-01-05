Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
KAFEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Suadiye'deki bir kafeteryada arkadaşlarıyla oturan 32 yaşındaki Adem Çakıcı, silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevkedildi.
YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Adem Çakıcı; karın boşluğuna, koluna ve bacaklarına isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çakıcı, yoğun bakıma alındı. Olayın ardından polis ekipleri, adrese yöneldi. Saldırının suç örgütü hesaplaşması olabileceği değerlendirildi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.