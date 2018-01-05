Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karagümrük Mahallesi, Melek Hoca Caddesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında, sobadan kaynaklı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi, dairede bulunan Suriye uyruklu bir anne ve 3 çocuğunu evden çıkarırken, dumandan etkilen anne ve çocuklarına ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince yapıldı. Anne ve çocukları daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.