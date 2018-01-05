Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’da kent merkezine seyir halindeki kamyonette aşırı yüklenen yük, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Aşırı yük yüklü kamyonet görenleri şaşırttı. Görüntüyü kaydeden sürücü, duruma tepki göstererek, kamyonet sürücüsünün diğer sürücülerin can güvenliğinin tehlikeye attığını söyledi.