Şanlıurfa’da kent merkezine seyir halindeki kamyonette aşırı yüklenen yük, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Aşırı yük yüklü kamyonet görenleri şaşırttı. Görüntüyü kaydeden sürücü, duruma tepki göstererek, kamyonet sürücüsünün diğer sürücülerin can güvenliğinin tehlikeye attığını söyledi.
Aşırı yüklü kamyonet kazaya davetiye çıkardı
05.01.2018 - 19:48 | Son Güncelleme: 05.01.2018 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da seyir halinde aşırı yük yüklü kamyonet kazaya davetiye çıkarırken, bazı sürücüler ise duruma tepki gösterdi.
Etiketler : Şanlıurfa,
533810 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533810.aspx
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