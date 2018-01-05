Alınan bilgilere göre, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda propaganda yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan 7 eski öğretmen, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kahramanmaraş’ta 7 kişi tutuklandı
05.01.2018 - 21:03 | Son Güncelleme: 05.01.2018 - 21:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta terör örgütü propagandası yapan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Etiketler : Kahramanmaraş,tutuklama,
533831 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533831.aspx
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