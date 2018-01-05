Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda propaganda yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan 7 eski öğretmen, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.