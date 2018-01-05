Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte, akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Özellikle Ağrı-İran karayolunun Doğubayazıt ilçesi kesimi ile Ağrı-Iğdır karayolunun 1600 rakımlı Pamuk Geçidi mevkisinde sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun sis yüzünden ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, Doğubayazıt ilçesindeki dinlenme tesislerinde sisin etkisini yitirmesini bekledi.

Trafik ekipleri ise sürücüleri trafik işaretlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.