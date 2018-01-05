Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim tarafından sağlık ekipleri kontrolünde ailesine bilgi verilirken, Taşçı’nın otopsi sonucu raporunun alındıktan sonra pazar günü öğlen namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası Simav Harmancık mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.Rifat ve Zübeyde Taşçı çiftinin iki çocuğundan biri olan Ferdi Taşçı’nın evli ve 1 çocuk babası olduğu, uzman çavuş 4 yıldan bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi.