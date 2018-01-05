Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim tarafından sağlık ekipleri kontrolünde ailesine bilgi verilirken, Taşçı’nın otopsi sonucu raporunun alındıktan sonra pazar günü öğlen namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası Simav Harmancık mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.Rifat ve Zübeyde Taşçı çiftinin iki çocuğundan biri olan Ferdi Taşçı’nın evli ve 1 çocuk babası olduğu, uzman çavuş 4 yıldan bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi.
Tankçı uzman çavuş kalbine yenik düştü
05.01.2018 - 23:21 | Son Güncelleme: 05.01.2018 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya’nın Simav ilçesi Karapınar köyü doğumlu 4 yıllık Uzman Çavuş Ferdi Taşçı (27), tankçı uzman çavuş olarak görev yaptığı Şırnak Şenoba 48’inci Hudut Tugay Komutanlığında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Etiketler : Kütahya,Tankçı uzman çavuş,
533854 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533854.aspx
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