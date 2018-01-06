Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 yaşındaki Aydınlı Angın, "Üçdamla, ilk görev yerim. Çocuklar tenisi sadece televizyonda görüyordu. Her yere başvurdum. Türkiye Tenis Federasyonu bana dönüş yaptı ve malzeme gönderdi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde hatta özel okullarda dahi tenis sporunu görmek zordur. Ama ben burada uzaktaki bu köy okuluna tenisi tanıtmak için geldim" dedi. Hedefinin çocuklara tenisi en iyi şekilde öğreterek ülkeyi tanıtacak millî sporcular yetiştirmek olduğunu söyleyen Angın, “Neden bir (millî tenisçi) Çağla Büyükakçay da Lice Üçdamlar köyünden çıkmasın. Ben çıkabileceğine inanıyorum" değerlendirmesini yaptı. x