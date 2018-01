Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Maltepe’de cinnet getiren bir babanın iki küçük kızını öldürdükten sonra intihar etmesi, toplum vicdanını derinden yaraladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da tepki gösterdiği çocuk cinayetlerinin son bir yılda 20’den fazla örneği yaşandı. Geçen yıl yaşanan cinayetler incelendiğinde, öldürülen çocuklardan yaklaşık 30’unun katilinin babaları olduğu görüldü. İstanbul Fatih'te oturan ve eşiyle boşanma aşamasında olan Nezir T. 9 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürürken; Üsküdar'da Aslan Güleryüz çocuğun kendisine benzemediği gerekçesiyle uyuyan oğulları Onur ile Ahmet'in çekiçle canına kıydı. Yine, cezaevinden kaçarak ayrıldığı eşini çocuklarını görme bahanesiyle yanına çağıran Göksel Akşeker, kızları 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu'yu öldürdükten sonra intihar etmişti. İzmir’de ünlü bir ayakkabı firmasının kurucusu olan iş adamı Nimet Tarlak, uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü oğlu Burak Tarlak’ı iki kurşunla öldürürken; Gaziantep’te tartıştığı eşi Fatma Ö. ve çocukları 1 yaşındaki Mervenur ve 6 yaşındaki İlknur’u bıçaklayarak öldüren M.Ö. Bunlar yaşanan dramların sadece bir kaçı. Vicdanı olan herkesi isyan ettiren bu cinayetlerin nedenini ve önüne geçilebilmesi için neler yapılması gerektiğini uzmanlara sorduk. Uzmanların görüşleri şöyle:

Uzman Klinik Psikolog Elâ Reyhanlıoğlu: Babaya psikolojik destek verilmeli

Maltepe’deki hikâyede 2 kere işten kovulma, alkol problemi var. Daha önce eşini bıçaklamış. Vahşet bağıra bağıra gelmiş. Buna biz, ‘Bir anda cinnet geçirip yaptı’ diyemeyiz. Her tepkinin çocukları öldürmek olabileceğini söyleyemeyiz. Mesela alkolizm tehdit oluşturan bir durumdur. Bu kişinin çoktan tedavi edilmesi gerekirdi. Böyle birine haftada bir çocuklarını görme izni verilmiş. Anne ya da bir başkasının gözetimi dışında bu kişiye gösterilmesi kararı bile yanlış. Diğer taraftan boşanma dönemlerinde taraflar birbirine karşı öfke duyabiliyor. Çocuklu ailelerde her iki taraf birbirini cezalandırmak için çocukları kullanıyor. Anneler, babaya çocukları göstermiyor. Çocuklar üstünden tehdit ederek intikam alıyor. Cezalandırmalarda kişinin ruh sağlığı belirleyici rol oynuyor. Boşanma döneminde çiftlerin ruhsal destek almalı. Depresyon sürecinde oldukları için çocuklarına nasıl davranacaklarını bilemiyor. Bilmedikleri için de çocukları kullanarak, çocukları üzerinden birbirlerini cezalandırıyorlar.



Erol Adıyaman, Kayseri'de yaşıyordu. Psikolojik sorunları vardı. 10 ayrı adli işlemde adı vardı. Gece alkol ayıp eşini dövdü. 13 Aralık 2017'da eşi ve 3 çocuğunu boğazlarını keserek öldürdü, evi yakıp pencereden atladı.

Psikiyatrist Yrd. Doç. Dr. Emel Sarı Gökten: Ezilen her zaman çocuklar oluyor

Düşük eğitim düzeyinin ve düzensiz aile ve sosyal çevrenin, saldırganlık oranlarını artırdığı belirlenmiştir. Öldürme ya da teşebbüsdde bulunanların çoğunun, şizofreni, depresyon, antisosyal kişilik bozukluğu gibi teşhisler aldığı görülür. Ancak tabi ki herhangi bir psikiyatrik bozukluk taşımayan insanlarda da bazen bu tip eylemler görülebilir. Olayların çoğu saldırganın yakın çevresinden ya da tanıdığı kişilere karşı gerçekleşir. Bu yüzden çocuklar ve eşler en fazla zarar görenler olur. Bu tür olayları toplumlarda sıfırlamak mümkün olmasa da birtakım koruyucu tedbirlerle azaltılabilir. Bunlardan en önemlisi refah düzeyini, hayat kalitesini ve eğitim durumunu yükseltmek ve sağlık hizmeti almayı kolaylaştırmak olmalıdır. Psikologlara başvuran hastaların da saldırganlık risklerinin değerlendirilmesi, uygun tedbirlerin alınması bu konuda uzmanlara düşen görevler arasındadır.



Gökhan Yıldız, kimsenin evde olmadığı sırada evi basıp eski eşini ve beş yaşındaki kızı Berin'in boğazlarını keserek öldürdü.

Uzman Psikiyatr Dr. Ayhan Akcan: 'Çocuklara ne olacak' sorgusu başlıyor

Boşanma aşamasında çatışmalar oluyor. Kadın terk ederse erkek kabullenmiyor. Önce bir sözel şiddet, fiziksel şiddet sonra tehditler başlıyor. Ayrıca boşanmanın bir çözüm olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 70. Bu yüzden öfke patlamaları oluyor. Bir nevi hınç alma, cinnet geçirme tarzında oluyor. ‘Bu çocuklara

benden sonra ne olacak?’ diye kendini öldürürken çocukları da katlediyor.



Cezaevinden firar eden Göksel Akşeker eski eşini vurup çocuklarını alıp kaçtı. 15 Kasım'da Hira ile Elasu'yu öldürdükten sonra intihar etti.

Aile Terapisti Doç. Dr. Çiğdem Soykan: Her cinnet geçiren çocuğunu öldürmez

Bu vahşetleri bir akıl sağlığına bağlarsak bütün akıl hastalığı teşhisi almış kişileri zan altında bırakırız. ‘Her ruhsal bunalıma giren insan çocuğuna zarar verir’ demek çok büyük yanlış olur. İnsanın evladını öldürmesi kolay bir şey değil. Her anne baba doğuştan annelik ve babalık özelliğine sahiptir. Ailede kriz yaşansa da, her anne baba bunu yapmayabilir.



Antalya'da Sertok Özen, eşi Hanife Özen'in başına, kızı Esra Özen'in (23) ise boğazına tüfekle ateş edip öldürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Nesillerimizi iyi eğitmeliyiz

Maltepe’de yaşanan baba cinnetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tepki gösterdi. Erdoğan şunları söyledi: O yavruları nasıl öldürürsün? Bunlar senin yavrun. Sende zerre kadar vicdan yok mu? Zaman zaman yok yavruları öldürüyor, annesini öldürüyor sonra da kendisini öldürüyor. Hemen yorumlar başlıyor. Ruhsal bunalıma girmiştir. Tamam da hepsi ruhsal bunalım içinde değil ki. Bunalıma girmeyen de var, o şekilde bu vahşeti yapanlar da var. Devlet olarak tabii bizler de eğitim sistemi içinde bunları çok daha farklı ele alıp ve bu noktada hakikaten nesillerimizi iyi eğitmemiz, iyi yetiştirmemiz gerekiyor.



Nezir T. eşiyle boşanma aşamasındaydı. 9 yaşındaki oğlunun 7 Kasım'da boğazını keserek öldürdü.