Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japon turistlere önceden beri rehberlik yapan ve Antalya'da yaşayan Ikumi Nonaka (54), çok farklı çiti oyası örnekleriyle Kütahya Tavşanlı'da karşılaştıklarını ifade etti. Nonaka, "Tavşanlı'ya özel çitiler için, Tepecik beldesinde Hatice Kaymaz hanımın evine geldik. Buranın iğne oyasının özelliği has ipekten oluştuğu için çok özel. Japonya'dan iki arkadaş da bu çitilerin yapımını öğrenmek, Türk iğne oyası hakkında bilgi edinmek için geldiler. İğne oyaları Türkiye'de farklı şehirlerde gördük, ancak çiti oya dediğimiz el emeği bu oyaların başka yerde pek örneği yok" diye konuştu. Japonya'dan arkdaşı ile gelen 41 yaşındaki Akiko Kawasaki, "Tavşanlı'nın iğne oyalarını daha önceleri görmüştüm, üçüncü defa gelerek bunların yapımını öğrenmeye çalışıyorum. Bir hafta burada kalacağım ve kaldığım süre içerisinde burada Türkçe de öğreniyorum" diyerek Tavşanlı yöresi çitilerin çok özel olduğunu dile getirdi.

Türkiye'ye daha önce düzenlenen bir tur ile geldiğini söyleyen Riko Tokoro (60) ise, "İkinci defa Tavşanlı'ya geldim. Geçtiğimiz yaz tur ile gelmiştim ve çok güzel bir gezi turu olmuştu. Daha önce gördüğüm çiti iğne oyalarını bu sefer yapımını öğrenmek ve buradaki yöre lezzetleri yemeklerinden yeniden tatmak için geldim" dedi. Tuna İşleyen İHA